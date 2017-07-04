中国保监会开展财险公司备案产品专项整治 规范产品开发管理

路透北京7月4日 - 为强化保险监管、整治市场乱象，中国保监会周二称，已于近日下发通知开展财产保险公司备案产品专项整治工作。

保监会网站发布的新闻稿并称，整治重点包括是否存在创新不规范、炒作概念和制造噱头、设计偏离保险本源、保障功能弱化，是否定期清理保险产品等11条整治要点。

“（专项整治的目标是）集中整治产品领域存在的各种问题，进一步强化公司产品管理的主体责任，规范公司产品开发管理行为，提升保险产品供给质量。”新闻稿称。

保监会称，专项整治工作共分三个阶段。其中，7月1日至7月31日为全面自查阶段，由各财险公司对在用的备案产品进行全面自查；8月1日至8月31日为整改清理阶段，各公司应对问题产品进行整改，对“僵尸”产品进行清理，并完善产品管理制度流程。

9月15日至10月31日为监管检查阶段，保监会将结合各公司自查、整改、清理情况，重点选取工作部署不到位、自查发现问题比例低、整改清理进展缓慢，以及社会反响强烈、引发媒体炒作的问题产品较多的公司作为检查对象，开展备案产品非现场检查。

“对检查发现的问题产品，保监会将严格依法责令停止使用，限期修改；情节严重的，在一定期限内禁止申报新的保险条款和保险费率。”保监会称。

保监会有关负责人5月初曾表示，保险机构要坚守保险保障本位，不得炒作概念和制造噱头，将着力整治产品不当创新，并采取一定期限内禁止申报新产品等监管措施。（完）

参看详情，请点击保监会网站：here