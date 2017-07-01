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中国保监会称保险资金可参与深港通业务试点
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2017年7月1日 / 凌晨2点59分 / 2 天前

中国保监会称保险资金可参与深港通业务试点

1 分钟阅读

路透北京6月30日 - 中国保监会周五称，近日发布了“保险资金参与深港通业务试点监管口径”，允许保险资金参与深港通业务试点。

刊登在保监会网站的新闻稿显示，监管口径明确了保险机构可以投资深港通下的港股通股票，应当参照“险资金参与沪港通业务试点监管口径”的要求执行；同时明确了保险资金可以通过证券投资基金投资港股通股票，其基金管理人资质需符合相关监管规定。

“‘监管口径’”的发布，有利于在‘一国两制’基础上，支持香港经济的繁荣稳定；有利于支持保险资金‘南下’，充分利用内地和香港两个市场配置资源，分散投资风险；有利于拓宽保险资金境外投资渠道，稳步提升投资收益。”新闻稿称。

保监会并称，下一步将继续完善保险资金股票投资相关政策，维护保险资金安全。

中国证监会副主席方星海此前在接受中央电视台采访时表示，虽然目前沪港通、深港通的日交易资金额度并未用足，但日后可能面临不够用的问题。相关部门将考虑进一步完善沪港通、深港通日交易额度管理，改革QFII（合格境外机构投资者）制度，或者通过其他办法解决大规模资金进出的问题。（完）

欲览详情，请点选保监会网站：here

发稿 孙琦子; 审校 林高丽

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