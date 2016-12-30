中国保监会通知称中短存续期业务规模偏高险企一年内禁新设分支机构

路透北京12月30日 - 中国保监会周五发布通知进一步强化人身保险监管，人身保险公司若出现中短存续期产品季度规模保费收入占当季总保费收入的比重高于50%，以及季度原保险保费收入占当季规模保费收入比例低于30%等七种情形，一年内不予批准其新设分支机构。

保监会网站发布答记者问并称，未来将加强对人身保险公司的监管提示和窗口指导，不得通过大量销售中短存续期产品片面追求业务规模、偏离保险主业。

“通过分支机构市场准入监管手段进一步控制中短存续期业务规模，倒逼相关公司主动转型，加快业务结构调整进度，严格落实‘保险业姓保’要求，引导公司积极发展风险保障型和长期储蓄型业务。”保监会称。

通知显示，保监会将加强人身保险公司分支机构市场准入监管，对于积极发展风险保障型和长期储蓄型业务的保险公司，将视情况批准其新设分支机构；并要求各人身保险公司自2017年起每月统计和报送中短存续期产品相关数据，加大对该类产品的风险监测和日常监管力度。

保监会在答记者问中并强调，将加强对人身保险公司的现金流监测和资产负债匹配监管，定期开展现金流压力测试，强化资产负债匹配指标监测，对存在较大风险的公司将及时采取监管措施。

保监会并将建立人身保险公司保险业务分级分类监管制度，2017年1月1日之后开业的人身保险公司，自开业之日起一年内应开展普通型人身保险业务，开业满一年后根据公司经营管理能力逐步开展其他类型的保险业务。

此外，自通知发布之日起，各人身保险公司应对精算规定及相关监管制度执行情况开展自查和整改；并应于2017年1月20日前完成自查整改工作，向保监会提交自查整改报告。

保监会将对公司自查整改情况进行全面检查，对于自查整改不认真、不到位的公司，以及违反精算规定和相关监管制度的公司，将采取禁止申报新产品、责令停止接受部分或全部新业务等监管措施，并严肃追究公司高管人员责任。（完）

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