中国保监会正在制定险企收购上市公司备案制实施细则--副主席

路透上海3月8日 - 中国保监会副主席陈文辉表示，保监会要求保险机构收购上市公司时需要向保监会备案，目前正在制定保险公司收购上市公司备案制的具体实施细则，解决例如备案制引发的监管知情人信息泄露等问题。

中国证券报周三引述他在全国人大和政协两会间隙表态称，保险资金在资本市场起到重要“压舱石”作用。举牌是一种正常市场行为，保险资金应主要做财务投资者。

他并谈到，监管部门从未表态不允许举牌，举牌是保险资金自身的投资考虑，但是举牌并不一定等于收购，“从我个人角度来说，主张保险资金主要做财务投资者，不要以控制为目的，尤其反对它与其控股股东达成一致行动人，拿着保险资金帮大股东做不好的事情。”

他还强调，政府工作报告指出要拓宽保险资金支持实体经济渠道，保险资金运用不合规、不合法的行为都会被规范。

对于拓宽保险资金运用渠道，陈文辉指出，险资投资渠道已经拓宽，关键在于能否找到一个好的交易结构，使其与保险资金特点相适应，即获得一个相对稳定的回报，“交易结构各种各样，关键要靠市场主体去创造。”

中国保监会2月曾表示，今年要把防控风险放到更加重要的位置，将进一步强化资金运用监管，加强股权股票投资监管，提高境外投资能力标准，严厉打击保险资金短期炒作、恶意进入上市公司管理等行为；不容许保险被金融大鳄所借道和藏身。（完）