中国保险业1-5月保费收入同比增26% 资金运用余额14.2万亿--保监会

人民币兑美元收涨创逾七个半月新高 汇率新均衡位置明显上移
路透北京/上海6月29日 - 人民币兑美元即期周四收盘大涨逾200点创逾七个半月新高，为连续第四日收涨，盘中则一度大涨270点至6.7722，为去年11月9日以来新高；中间价亦升至两周高点。本周四个交易日已经累积上涨1,400点。
路透北京6月28日 - 中国保监会周三公布，1-5月保险业原保险保费收入20,291.8亿元人民币，同比增长25.88%；资金运用余额142,433.55亿元，较年初增长6.36%。
保监会网站新闻稿并显示，1-5月保险业总资产160,625.97亿元，较年初增长6.26%。
在资金运用余额中，银行存款23,404.94亿元，占比16.43%；债券48,313.83亿元，占比33.92%；股票和证券投资基金18,156.37亿元，占比12.75%。
数据并显示，产险公司总资产24,511.20亿元，较年初增长3.23%；寿险公司总资产125,750.85亿元，较年初增长1.11%；再保险公司总资产3,540.42亿元，较年初增长28.22%；资产管理公司总资产407.87亿元，较年初下降4.32%。
截止5月底，中国保险业的净资产为17,967.29亿元，较年初增长4.21%。（完）
更多数据细节，请点选中国保监会网站：here
(发稿 孙琦子; 审校 张喜良)
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路透北京6月29日 - 中国财政部周四表示，实施收费目录清单管理是一项长期工作，下一步财政部将实施动态管理，在政策执行过程中收费基金项目和政策内容发生变化时，财政部和省级财政部门将及时更新收费目录清单。
路透6月29日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:13时，1港元=0.86846人民币)