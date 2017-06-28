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中国财经 | 2017年 6月 28日 星期三 18:58 BJT

中国保险业1-5月保费收入同比增26% 资金运用余额14.2万亿--保监会

路透北京6月28日 - 中国保监会周三公布，1-5月保险业原保险保费收入20,291.8亿元人民币，同比增长25.88%；资金运用余额142,433.55亿元，较年初增长6.36%。

保监会网站新闻稿并显示，1-5月保险业总资产160,625.97亿元，较年初增长6.26%。

在资金运用余额中，银行存款23,404.94亿元，占比16.43%；债券48,313.83亿元，占比33.92%；股票和证券投资基金18,156.37亿元，占比12.75%。

数据并显示，产险公司总资产24,511.20亿元，较年初增长3.23%；寿险公司总资产125,750.85亿元，较年初增长1.11%；再保险公司总资产3,540.42亿元，较年初增长28.22%；资产管理公司总资产407.87亿元，较年初下降4.32%。

截止5月底，中国保险业的净资产为17,967.29亿元，较年初增长4.21%。（完）

更多数据细节，请点选中国保监会网站：here

(发稿 孙琦子; 审校 张喜良)
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