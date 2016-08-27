中国保监会拟约束险资“一致行动人” 收购应使用自有资金--财新

路透北京8月27日 - 中国财新网周五晚间报导称，保监会拟对险资及一致行动人举牌、参与上市公司收购等行为实施更加严厉的监管措施，对保险公司及一致行动人一般股票投资和重大股票投资两种情形实施差别监管。

报导表示，保监会首次对保险机构收购上市公司进行了一定程度的限制，保险机构进行上市公司收购的，应当在事前向保监会提交材料申请核准，应当使用自有资金；而且，保险机构不得与非保险一致行动人共同收购上市公司。

报导称，保监会周五下午召集10多家保险资管公司及保险公司投资部负责人召开会议，并下发“关于加强保险机构与一致行动人股票投资监管有关事项的通知（征求意见稿）”。

据该征求意见稿，保险机构开展一般股票投资发生举牌行为的，应当按照监管要求及时披露相关信息，并在上市公司发布公告后三个工作日内，向保监会提交包括投资研究、内部决策、后续投资计划、风险管理措施等要素的报告。

而达到重大股票投资标准的，保险机构需在上市公司公告后三个工作日内，向保监会报送材料进行备案，包括投资资金来源、后续投资方案、持有期限、合规报告、后续管理方案等，并按照相关规定进行信息披露的基本情况。

上述“一致行动人”既包括保险公司的保险一致行动人，也包括非保险一致行动人。后者是指在上市公司股票投资中，与保险机构构成一致行动关系的保险业外投资者。

“一般股票投资”是指保险机构及一致行动人投资上市公司股票比例低于上市公司总股本20%的股票投资行为；“重大股票投资”则是指持有上市公司股票比例达到或超过上市公司总股本的20%的股票投资行为。

**收购应使用自有资金**

上述征求意见稿规定，保险机构与其非保险一致行动人共同开展一般股票投资，发生举牌行为但尚未达到重大股票投资标准的，保监会除要求保险机构及时披露信息并提交报告外，还可以根据偿付能力、风险状况等情况采取以下一项或多项监管措施。

保险机构与其非保险一致行动人共同开展重大股票投资的，应当由保险机构提交包含本公司及非保险一致行动人相关信息的备案报告；经备案后继续投资该上市公司股票的，新增投资部分应当使用自有资金。

按照这一要求，目前前海人寿及其一致行动人宝能系对万科(000002.SZ)(2202.HK)的投资已经超过25%，符合重大股票投资标准，除需向保监会进行相关信息备案外，后续投资只能使用自有资金，不能使用保费收入。

“该新政并不是限制保险公司投资二级市场，而是对近几年出现的新现象予以规范，对大多数保险公司的投资行为并不会产生太大的影响，”报导援引一名出席保监会会议的人士称。

自2012年底保险投资渠道放开后，产业资本开始大举进军保险业，也带来了与传统保险业截然不同的行事风格。2015年岁末，“宝万之争”更将市场对保险业的关注推至顶点。

中国保监会主席项俊波日前曾指出，保险是风险管理者，绝不是风险制造者，一些股东企图把保险作为单一融资平台，保监会将旗帜鲜明地站在维护和保护消费者一面，对这样的大股东依法依规惩治，绝不给不真心做保险、只想浑水摸鱼的人可乘之机。

财新并援引保监会副主席陈文辉不久前的讲话称，近期一些保险公司的投资行为，已偏离险资运用服务主业的原则，保险资金成为大股东的“一致行动人”，盲目投资到一些毫不相干的行业，为了达到控制目的，不计成本，出现了许多“匪夷所思”的投资行为。完全偏离了审慎稳健的投资理念，成为真正的“险”资。

他表示，对于保险业发展及保险资金运用健康发展，应坚守三点原则：保险应该以风险保障和长期储蓄类业务为主，短期理财类业务为辅；保险资金运用应以固定收益类或类固定收益类业务为主，股权、股票、基金等非固定收益业务为辅；股权投资应以财务投资为主，以战略投资为辅。（完）