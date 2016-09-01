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中国财经 | 2016年 9月 1日 星期四 19:15 BJT

到2020年形成适应现代保险服务业的保险标准体系--中国保监会

路透北京9月1日 - 中国保监会日前发布保险业标准化“十三五”规划，称到2020年基本形成完善的适应现代保险服务业发展要求且具有中国特色的保险标准体系的总目标。

保监会网站发布的新闻稿并明确，推进新型保险业标准化体系建设、完善标准化工作机制、优化标准体系及扩大标准供给是“十三五”期间（2016-2020）中国保险标准化的重点任务。

新闻稿并称，“十三五”期间，将着力扩大车联网、电子签名、遥感等新技术在保险领域应用标准的供给，加强公司经营管理标准制定，加大信息化及基础设施标准建设。（完）

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(发稿 马蓉; 审校 林高丽)

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