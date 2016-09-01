到2020年形成适应现代保险服务业的保险标准体系--中国保监会

沪深证交所上周五两融余额减70.4亿元 至两个半月新低
路透北京1月16日 - 中国股市沪综指上周五收跌0.21%。沪深证交所融资融券余额当日减少70.4亿元人民币，连续第四日下跌；两市两融余额为9,202.8亿元，创两个半月来新低。
路透北京9月1日 - 中国保监会日前发布保险业标准化“十三五”规划，称到2020年基本形成完善的适应现代保险服务业发展要求且具有中国特色的保险标准体系的总目标。
保监会网站发布的新闻稿并明确，推进新型保险业标准化体系建设、完善标准化工作机制、优化标准体系及扩大标准供给是“十三五”期间（2016-2020）中国保险标准化的重点任务。
新闻稿并称，“十三五”期间，将着力扩大车联网、电子签名、遥感等新技术在保险领域应用标准的供给，加强公司经营管理标准制定，加大信息化及基础设施标准建设。（完）
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(发稿 马蓉; 审校 林高丽)
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路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。