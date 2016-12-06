中国保监会称将于近日派出两个检查组分别进驻前海人寿、恒大人寿

路透上海12月6日 - 中国保监会周二证实，将于近日派出两个检查组分别进驻前海人寿、恒大人寿。

据《21世纪经济报道》稍早报道， 其中进驻前海人寿的检查组将由发改部牵头，进驻恒大人寿的工作组将由资金部牵头。检查的主要方向是对上述两家保险公司治理规范性、财务真实性、保险产品业务合规性及资金运用合规性开展现场检查。

在险资对上市公司投资或举牌如火如荼之际，中国保监会下发监管函，针对业务经营存在问题，并且整改不到位的前海人寿，停止其开展万能险新业务；并要求该公司合理制定业务规划，加快业务结构调整，降低中短存续期产品占比。

保监会此前并称，累计对27家中短存续期业务规模大、占比高的公司下发了风险提示函，要求公司严格控制中短存续期业务规模；针对互联网保险领域万能险产品存在销售误导、结算利率恶性竞争等问题，保监会先后叫停了前海人寿、恒大人寿等六家公司的互联网渠道保险业务。

另外，5-8月，保监会对万能险业务量较大，特别是中短存续期产品占比较高的前海人寿、恒大人寿等九家公司开展了万能险专项检查，并对发现问题的公司下发监管函。日前，前海人寿上报了整改情况报告，但未对检查发现的万能险管理问题整改到位。（完）