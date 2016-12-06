中国保监会暂停前海人寿万能险业务 公司回应称整改将一步到位（更新版）

(新增前海人寿公司人士回应)

路透上海/北京12月6日 - 在险资对上市公司投资或举牌如火如荼之际，中国保监会下发监管函，针对业务经营存在问题，并且整改不到位的前海人寿，停止其开展万能险新业务；并要求该公司合理制定业务规划，加快业务结构调整，降低中短存续期产品占比。

证券时报网周二则援引前海人寿内部人士回应称，将落实监管要求，整改工作将一步到位，不存在分几个步骤的问题，整改工作会在12月30日前完成。

保监会网站周一稍晚刊登新闻稿表示，针对前海人寿产品开发管理中存在的问题，责令公司进行整改，并在三个月内禁止申报新的产品。对其他在万能险经营中存在类似问题的公司，保监会正密切关注其整改进展，视情况采取进一步的监管举措。

据证券时报网报导，对于前海人寿三个月内禁止申报新的产品对公司会否造成比较大的影响，上述内部人士表示，目前前海人寿有200多款产品在售，不存在没有产品卖的问题。

针对前海人寿几只万能险产品出现集中退保的问题，该人士称，“这个也不存在”。首先，此次监管部门对于前海人寿的监管措施属于日常监管的范畴，保险公司不会因为日常监管出现大面积的提前退保现象；其次，投保人提前退保是有损失的，不用担心流动性问题。

招商证券亦发布报告指出，前海人寿用于配置股票的海利年年（前海人寿用于购买股票最多的一个账户）保单多在三年存续期内，最早的保单退保理论在2018年一季度，短期内海利年年账户退保压力不大，对持仓影响不大。

官方媒体--新华社周一晚间的文章并称，监管部门已经意识到问题的严重性，据了解，保监会还将陆续出台相关政策严格监管保险资金运用。

2016年以来，为规范万能险业务发展，保监会先后出台了规范中短存续期人身保险产品、进一步完善人身保险精算制度，和强化人身保险产品监管工作等多个通知，对中短存续期业务超标的两家公司下发监管函，采取了停止银保渠道趸交业务的监管措施。

保监会称，累计对27家中短存续期业务规模大、占比高的公司下发了风险提示函，要求公司严格控制中短存续期业务规模；针对互联网保险领域万能险产品存在销售误导、结算利率恶性竞争等问题，保监会先后叫停了前海人寿、恒大人寿等六家公司的互联网渠道保险业务。

另外，5-8月，保监会对万能险业务量较大，特别是中短存续期产品占比较高的前海人寿、恒大人寿等九家公司开展了万能险专项检查，并对发现问题的公司下发监管函。日前，前海人寿上报了整改情况报告，但未对检查发现的万能险管理问题整改到位。

本月稍早，国内家电蓝筹股--格力电器(000651.SZ)公告，截目11月28日收市，前海人寿持股比例由三季度末的0.99%升至4.13%，由格力电器第六大股东升至第三大股东。

在下发给前海人寿的监管函中，保监会表示，公司整改完成后，会将对整改情况以及落实暂停开展万能险新业务的情况进行核查，根据核查情况决定是否恢复该公司开展万能险新业务。

宝能系强势收购万科(000002.SZ)(2202.HK)并成为第一大股东，引发市场对新锐险企投资上市公司的关注。

新华社报导指出，从2013年开始，安邦、生命人寿等险企即开始频频举牌上市公司，包括地产行业龙头企业在内，低估值蓝筹股成为主要增持对象。据不完全统计，截至今年11月底，保险资金在A股举牌投资布局了约120家上市公司，险资如此举措，在A股历史上也较为罕见。(完)

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