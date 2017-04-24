中国治理保险乱象更要有“问责清单” 严防内外勾结干扰监管--新华

路透北京4月24日 - 针对保监会近日下发通知要求严防严管严控保险市场违法违规行为，新华社周一发表评论称，治理保险乱象，既要有“风险清单”，更要有“问责清单”；监管者则应切实负起监管责任，严防监守自盗，并对一切违法行为敢于亮剑，严防内外勾结干扰监管工作正常进行。

报导援引资深保险业人士表示，这为监管队伍建设和不守规矩的保险机构敲响了警钟，对保险机构来说，要本本分分种好“责任田”，而监管者则应切实负起监管责任，严防监守自盗。

“监管人员则应坚持原则、恪守规矩，严格按法规办事，对一切违法行为敢于亮剑。”文章称，监管部门应牢记守土有责，对违反监管规定的机构和个人，要严格问责，绝不能失之于软、失之于宽。

中国保监会周日发布进一步加强保险业风险防控工作的通知，明确当前保险业风险较突出的流动性风险、资金运用风险等九个重点领域，并对保险公司提出了39条风险防控措施要求。

报导指出，近一时期，少数保险机构发展模式激进，存在较大流动性风险隐患；部分机构治理结构不完善，存在股东虚假注资、内部人控制等问题；一些机构盲目跨领域跨市场并购，个别保险资管产品多层嵌套，极易产生风险交叉传递。

“个别保险机构在市场上兴风作浪，偏离保险保障主业，究其原因，是对行业规矩、金融规律、保险监管的漠视和对问责的藐视。”报导称。

文章援引资深人士的话称，保险业改革的总体思路是“放开前端、管住后端”，但是前端放开后，管住后端的能力没有跟上。保险监管制度、机制和专业化水平还有不足，没有建立起灵敏有效的突发事件处置机制。部分监管人员在理念和能力上还有一定差距，有的专业能力不足，有的担心管得过严会影响行业发展，存在不敢管、不会管、不愿管的现象。

当前保险业存在的突出风险和问题，暴露出保险业改革探索经验不足，保险监管制度实践中还存在一些短板，对风险的本质和演变的警惕性还不够高，对创新业务的监管制度还不够严密，监管机制的统筹协调尚待进一步完善。

文章称，保险监管“严”字打头，监管屡出重拳旨在引导保险业回归本源，服务实体经济发展。保险机构发展没有捷径可走，要把心思放在做大做强保障主业上。

监管机构则应尽快补齐监管短板，堵塞监管漏洞，用制度的卡尺对违规行为进行约束，以规则的红线为灰色地带竖起围墙，优化行业发展环境，在支持实体经济转型升级中发挥保险的独特作用。

中国中共中央纪委4月10日表示，中国保险监督管理委员会党委书记、主席项俊波涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查；随后4月17日，新华社援引中央组织部有关负责人证实，项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。(完)