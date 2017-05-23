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中国财经 | 2017年 5月 23日 星期二 10:24 BJT

中国保险业当前风险总体可控 但一些局部风险和突出风险点不可低估--保监会

路透北京5月23日 - 中国保监会日前召开偿付能力监管委员会工作会议称，虽然当前保险业风险总体可控，但风险防范形势错综复杂，特别是一些局部风险和突出风险点不可低估。

保监会官网周二刊登新闻稿称，下一步要着力推进近期关于严监管、防风险、补短板、治乱象、服务实体经济等方面“1+4”系列文件的贯彻落实，确保政策传导到位、执行到位。

要把风险防控摆在更加突出的位置，加强风险分析和风险摸排，强化对重点风险领域、重点公司的风险防范，做到心中有数、抓早抓小，及时有效地防范化解风险。

同时，要进一步提升保险业服务经济社会发展的能力，充分发挥保险的风险保障功能和对实体经济的支持作用。

会议指出，当前保险业偿付能力状况总体良好。一季度末，保险业综合偿付能力充足率238%，核心偿付能力充足率221%，均显着高于100%和50%的偿付能力达标线。

其中，财产险公司、人身险公司、再保险公司的综合偿付能力充足率分别为269%、230%和330%。保险业资本实力持续提升，全行业实际资本3.4万亿元人民币，较上季度末增加1,899亿元，综合偿付能力溢额达到2万亿元，较上季度末增加794亿元。

保险公司风险综合评级结果显示，在参加评估的170家保险公司中，A类公司94家，B类公司71家，C类公司3家，D类公司2家。

按照中国保监会偿付能力监管委员会工作规程，该委员会每季度召开例行会议，分析和评估偿付能力状况，审议和决定偿付能力监管措施。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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