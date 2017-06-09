中国扩大险企自主定价权 下调商业车险费率浮动系数下限--保监会

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月9日 - 中国保监会周五表示，决定进一步扩大保险公司自主定价权，下调商业车险费率浮动系数下限，最低折扣率将进一步下调至0.3825，部分地区低至0.3375。
保监会新闻稿并称，经过本轮改革，保险行业商业车险赔付率可能提高3.6个百分点。
“具有良好驾驶习惯和安全记录的车主在一家稳健经营的保险公司投保，保费可能下浮20%左右。”保监会称。
保监会还表示，下一步将加强保险公司车险综合成本率、综合费用率、未决赔款准备金提转差率等指标的回溯分析，打击市场违规套费等各种违法违规问题，积极推进治理车险“理赔难”。（完）
(发稿 孙琦子; 撰写 李铮; 审校 张喜良)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。