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中国财经 | 2017年 6月 9日 星期五 10:30 BJT

中国扩大险企自主定价权 下调商业车险费率浮动系数下限--保监会

路透北京6月9日 - 中国保监会周五表示，决定进一步扩大保险公司自主定价权，下调商业车险费率浮动系数下限，最低折扣率将进一步下调至0.3825，部分地区低至0.3375。

保监会新闻稿并称，经过本轮改革，保险行业商业车险赔付率可能提高3.6个百分点。

“具有良好驾驶习惯和安全记录的车主在一家稳健经营的保险公司投保，保费可能下浮20%左右。”保监会称。

保监会还表示，下一步将加强保险公司车险综合成本率、综合费用率、未决赔款准备金提转差率等指标的回溯分析，打击市场违规套费等各种违法违规问题，积极推进治理车险“理赔难”。（完）

(发稿 孙琦子; 撰写 李铮; 审校 张喜良)

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