中国保监会开展互联网保险专项整治 划清互助计划与保险产品界限

路透北京12月26日 - 中国保监会周一发布通知称，为摸清互助平台基本情况和风险底数、划清互助计划与保险产品界限，将开展以网络互助计划形式非法从事保险业务专项整治工作；并应于明年2月中旬前完成整改，2月底前采取差别化处置措施。

保监会网站刊登的该通知称，对于整改要求，网络互助平台应与保险产品划清界线，不得以保险费名义向社会公众收取资金或非法建立资金池；同时，妥善处理存量业务。

“本次专项整治旨在化解潜在金融风险，...通过督促整改和查处，纠正向社会公众承诺赔偿给付责任或诱导社会公众产生刚性赔付预期的行为，划清互助计划与保险产品界限。”通知称。

根据通知，将针对基于排查所掌握的网络互助平台情况，对平台进行分类：一是向公众明示互助计划与保险产品的区别，未诱导公众产生可获得风险保障刚性赔付预期的平台；二是违规使用保险术语，存在虚假、误导宣传或其他不规范行为，但未诱导公众产生刚性赔付预期的平台。

三是诱导公众产生刚性赔付预期，或存在以保险费名义向社会公众收取资金并非法建立资金池等行为的平台。其中，二、三类网络互助平台为本次专项整治对象，第三类网络互助平台为重点整治对象。

通知明确，对于二、三类网络互助平台，应督促其于2017年2月中旬前完成整改，内容包括不得以任何形式承诺风险保障责任或诱导消费者产生保障赔付预期；明确平台性质；与保险产品划清界线，不得将互助计划与保险产品进行任何形式的挂钩或对比。

同时，不得以保险费名义向社会公众收取资金或非法建立资金池，并妥善处理存量业务。

“整改期限结束后，各保监局按照区别对待、分类处置的原则，于2017年2月底前依法采取差别化处置措施。”通知强调。

当前，互联网上出现一些意外事故、重大疾病等网络互助计划。为大量吸引会员，一些网络互助平台出现违规宣传和经营现象，甚至涉嫌变相或实际经营保险业务，如以互助计划名义通过多种形式向社会公众承诺赔偿给付责任；以互助计划名义收取保险费并非法建立资金池等。（完）

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