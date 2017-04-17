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时事要闻 | 2017年 4月 17日 星期一 18:17 BJT

中国保监会主席项俊波涉嫌严重违纪被中央免去领导职务

路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。

中共中央纪委本月稍早宣布，项俊波涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。

中国金融反腐不断升级。另据国内媒体--财新网稍早报导，在项俊波因严重违纪被审查的消息宣布当天，银监会主席助理杨家才也于4月9日被调查，同时被查的还包括其妻与其子。（完）

(发稿 马蓉；审校 张喜良)

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