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时事要闻 | 2017年 4月 10日 星期一 10:07 BJT

中国保监会主席项俊波涉嫌严重违纪正接受调查--中纪委（更新版）

(新增项俊波简历等更多背景)

路透北京4月10日 - 中国中共中央纪委周日表示，中国保险监督管理委员会党委书记、主席项俊波涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。

官方媒体资料显示，项俊波生于1957年1月，1996-2004年在审计署任职，曾担任审计署京津冀特派办特派员、审计署人事教育司司长、审计署副审计长；2004年7月至2007年6月任中国央行副行长、党委委员兼上海总部主任。

2007年6月至2011年10月任中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)行长、董事长（改制后）、党委书记；2011年10月后任保监会主席、党委书记，并兼任中国人民银行货币政策委员会委员。同时，他还是第十七届中央候补委员，第十八届中央委员。

数据显示，2011-2016年，中国保险行业总资产从6万亿元人民币增长至15.1万亿元。

但随着保险业规模的快速扩张，保险公司的公司治理及监管缺位问题日益引起市场广泛关注。人民日报官方微博称，项俊波落马是金融反腐祭出的重拳；当全社会聚焦“野蛮人”入侵，监管者不能“监守自盗”。（完）

详情点击中纪委网站 here（完）

(发稿 吴云凌/马蓉; 审校 林高丽)

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