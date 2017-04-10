中国保监会主席项俊波涉嫌严重违纪正接受调查--中纪委（更新版）

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
(新增项俊波简历等更多背景)
路透北京4月10日 - 中国中共中央纪委周日表示，中国保险监督管理委员会党委书记、主席项俊波涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。
官方媒体资料显示，项俊波生于1957年1月，1996-2004年在审计署任职，曾担任审计署京津冀特派办特派员、审计署人事教育司司长、审计署副审计长；2004年7月至2007年6月任中国央行副行长、党委委员兼上海总部主任。
2007年6月至2011年10月任中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)行长、董事长（改制后）、党委书记；2011年10月后任保监会主席、党委书记，并兼任中国人民银行货币政策委员会委员。同时，他还是第十七届中央候补委员，第十八届中央委员。
数据显示，2011-2016年，中国保险行业总资产从6万亿元人民币增长至15.1万亿元。
但随着保险业规模的快速扩张，保险公司的公司治理及监管缺位问题日益引起市场广泛关注。人民日报官方微博称，项俊波落马是金融反腐祭出的重拳；当全社会聚焦“野蛮人”入侵，监管者不能“监守自盗”。（完）
详情点击中纪委网站 here（完）
(发稿 吴云凌/马蓉; 审校 林高丽)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)