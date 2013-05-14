中国保监会发布风险防范新规

路透北京5月14日 - 中国保监会周二发布《中国第二代偿付能力监管制度体系整体框架》以提高保险业防范化解风险的能力。该框架确立了偿二代的“三支柱”框架体系，包括要求保险公司具备与其风险相适应的资本等，并在理念、原则和内容等方面与国际接轨。

保监会网站发布新闻稿称，“三支柱”包括定量资本要求、定性监管要求和市场约束机制。前两者分别用以防范能够量化的风险和难以量化的风险，而后者是引导、促进和发挥市场相关利益人的力量，通过对外信息披露等手段，借助市场的约束力，加强对保险公司偿付能力的监管。

保监会并发布答记者问文章称，第一代偿付能力监管标准(偿一代)始于2003年，其存在的风险种类覆盖不全面、资产负债评估和资本要求与风险相关度不高等问题日益难以适应保险业发展和监管的需要，此次发布的整体框架是偿二代建设的顶层设计和基础性文件。

该文章并介绍，偿二代整体框架增加了监管基础--公司内部偿付能力管理，建立外部偿付能力监管与公司内部偿付能力管理之间的激励相容机制；在第一支柱中，引入了宏观审慎监管资本要求和调控性资本要求，在技术原则中建立了体现新兴市场特征的资产负债评估原则，并在第二支柱中建立风险综合评级制度。

“偿二代与欧美成熟市场的偿付能力监管制度相比，应当更加注重保险公司的资本成本，提高资本使用效益；更加注重定性监管，充分发挥定性监管对定量监管的协同作用。”文章称。

保监会并称，今年将启动偿二代全部10余个具体技术标准的研制项目。(完)

参看详情，请点选保监会网站(www.circ.gov.cn/)

(发稿 李然; 审校 杨淑祯)

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