美国监控丑闻让在华IT美企很受伤

记者 Matthew Miller

路透新加坡11月14日 - 随着美国监控丑闻开始产生影响，包括思科 、IBM 、微软 在内的美国IT企业在华销售产品和服务时，或许会面临新的挑战。

思科周三发布业绩预警，称当季营收可能下降多达10%，而且营收下滑会持续至明年中期。受此影响，思科股价周四大跌11%。

“所有美国IT大企业都忧心忡忡，”华盛顿智库战略与国际研究中心（CSIS）资深研究员、研究中国和科技问题的专家路易斯（Jim Lewis）说。“但迄今首当其冲的是思科。”

路易斯称，中国政府或会尤其针对思科，以便对美国政府将华为产品拒之门外进行报复。美国称华为对其国家安全构成威胁，原因是该公司与中国军方有联系。

思科竞争对手、规模较小的网络设备公司Juniper Networks 周四称，尚未看到斯诺登曝光美国政府监控项目对其产生影响。

“斯诺登效应并非真实存在，”Juniper首席营销官Brad Brooks称。“我们在亚太和中国地区的业务继续增长。至于那里的业务，我们并没有从客户那里听到此类说法。”

分析人士和企业高管称，斯诺登曝光美国政府监控项目，在中国媒体引发轩然大波，并增加了中国政府动用市场力量扶植本土软硬件的紧迫性。

“美国政府并没有特别照顾思科，”Evercore Partners分析师Mark McKechnie说。

思科执行长John Chambers在一个电话会议上称，该公司及同业在中国面临“充满挑战的政治形势”。

IBM上月报告中国业务营收下降22%，导致其三季度利润下滑4%。该公司首席财务官Mark Loughridge认为，出现这种问题与“围绕中国全面经济改革方案进展的程序有关”。

微软高管在10月24日的业绩电话会上表示，中国市场是其最新季度全球表现最疲软的地区。

“我认为，就像其他一些公司所报告那样，中国的宏观形势充满挑战，”微软投资者关系总经理Chris Suh称。

记者未能联系到公司高层发表评论。

**不信任外国公司**

中国政府一直不是十分信任外国科技企业，这种担忧在斯诺登6月份曝出美国秘密监控项目后加剧。

安可顾问有限公司大中华区主席麦健陆(James McGregor)表示：“这事关中国使用其自有的技术，事关中国打造自己的领先科技企业。”

在华高管表示，尽管中国政府没有禁止国有企业购买西方的技术服务和设备，但中国政府传递出的信息很明确，即优先选择中国自己的设备。

一名了解中国四大国有银行之一技术采购的人表示：“尽管没有正式发文，但未来我们会尽量购买本土品牌的IT设备，例如联想 。”

一名之前驻华的电信高管称：“政府的信号相当明确--他们希望减少对美国产品的依赖，例如IOE（IBM、甲骨文 和易安信 ）。”

路透无法联系到甲骨文官员。易安信和IBM的代表拒绝置评。 （完）