中信银行公告称不存在与阿里巴巴的股权合作

路透北京2月14日 -中国股份制商业银行--中信银行(0998.HK)(601998.SS)称，该行不存在与阿里巴巴的股权合作。在未来至少三个月内，中国中信股份有限公司和中信集团，也不会筹划对该行的重大事项。

中信银行周四晚间发布的公告表示，该行目前经营正常，不存在应披露未披露的重大信息。

“近日，有媒体报道本行与银联和阿里巴巴合作的有关消息，本行在日常经营业务中与银联和阿里巴巴均有合作。截至本公告日，不存在与阿里巴巴的股权合作。”公告称。

本周一至周四，中信银行四个交易日累计涨幅逾36%，净流入资金累计近10亿元。构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。

有银行业分析师表示，中信银行与腾讯(0700.HK)正在推进的业务合作亦给了游资炒作该行股票的由头。本周一，中信信用卡手机QQ银行正式上线，成为国内第一批入驻QQ生活服务平台提供信用卡服务的银行。

实际上，早在去年年初，中信银行就已联手腾讯。2013年1月17日，中信银行与腾讯集团及旗下非金融支付公司财付通举行签约仪式，双方约定开展全面战略合作。

中信银行此前公告称，为加大不良资产处置力度，完成年末资产质量控制目标，该行拟将2013年不良资产核销额度由20亿元人民币增至52亿元。因受经济下行影响，该行不良贷款余额明显上升，清收化解压力较大。（完）

(发稿 谢衡; 审校 黄凯)

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