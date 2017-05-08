独家：中国寻求收购缅甸一具有战略意义港口最高85%股权

路透仰光5月5日 - 据路透看到的文件显示，中国考虑在缅甸具有战略重要性的港口持股至多85%，此举可能加剧围绕中国在该国经济影响力日益提升的紧张氛围。

中国一直寻求以优惠待遇准入位于孟加拉湾的皎漂(Kyauk Pyu)深海港，作为其“一带一路”基础设施投资计划的一部分。“一带一路”政策旨在深化与亚洲等地区国家的关系。

据路透看到的协商文件以及三位了解中国中信集团与缅甸政府协商情况的消息人士透露，中信集团牵头的一个财团曾提议在这个价值73亿美元的深海港持股70-85%。

两位参与协商的消息人士称，中国提议持股规模远超过缅甸去年底提议的各占50%比例。缅甸当时的提议被中信集团拒绝。

皎漂港对于中国而言比较重要，因为该港口是中国石油和天然气管线的入口点，为中国自中东进口能源提供了一条替代路线，避开了航运要塞马六甲海峡。

该港口和一个工业园区都属于缅甸西部的若干邦(Rakhine State)打造经济特区的开发项目。2015年这两个项目启动时，中信获得了项目主导方的角色。

该经济特区遭到活动人士和当地居民的反对，他们对招标流程提出批评，并称项目开发对当地居民有着负面影响。

中信牵头的财团包括中国港湾工程有线责任公司、招商局国际、天津泰达投资控股有限公司和云南建工集团。参与其中的唯一一个非中国国有企业是泰国的卜蜂集团。(完)