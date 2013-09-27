中信证券欲首尝不动产证券化

深宝安拟增持国际精密14.98%股权至控股 触发全面要约收购
路透上海3月28日 - 中国宝安集团股份有限公司全资香港子公司宝安科技公司与国际精密的15位股东签署收购协议，以每股1.95港元，共计3.073亿港元增持国际精密14.98%股份，从而达控股地位，并触发全面要约收购。
路透上海9月27日 - 中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)周五公告称,拟以不低于50.04亿元人民币价格转让拥有北京和深圳自有物业的两家项目公司，接盘人为旗下中信金石基金管理公司拟发起的非公募基金。该交易的实施，有望成为国内不动产证券化业务的首单示范性产品。
交易完成后，中信证券将按市场价格租用北京中信证券大厦和深圳中信证券大厦。中信证券预计此次交易将带来超过10亿元的税后净收益。另外，作为基金管理人的母公司，中信证券将通过基金管理人每年获得管理该特定创新金融产品的管理费收入，并根据相关投资协议在未来产品退出时分取超额收益。
截止6月底，这两项物业资产的资产原值为29.7亿元，评估机构对其估值为50.04亿元。
综合来看，本次交易将使得中信证券在交易完成当年确认利润的基础上，为公司降低资产负债率、改善各项财务指标，并实现现金流入，增加营运资金。 交易完成后，中信证券的资本实力进一步得到提升，将有利于推动公司各项创新业务的发展。
中信证券A股周四收报12.02元，过去一个月累计上涨8.7%。（完）
欲了解详情，可点选上证所公告 here
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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