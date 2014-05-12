中信证券：金融服务实体经济能力趋弱 需真正简政放权

路透北京5月10日 -中国最大券商--中信证券(600030.SS)董事长王东明周六表示，中国金融机构服务实体经济的能力现在越来越弱，发展多层次资本市场就是要解决上述问题，但政府控制和市场发展之间很难对接，政府真正简政放权才能带起改革开放的势头。

他在清华五道口全球金融论坛上称，市场实体经济的需求才能推动金融服务体系的发展，政府控制很难对接市场发展的主体。多层次的资本市场不该是政府来主导的资本市场，而应该是市场发展的结果。

“因为这一次的改革，...很重要的一条就是你对自己要进行革命，你把自己手中的权力要交出去，你交出去了，市场就会有一个很大的发展。”他表示。

中国国务院昨日发布促进资本市场发展的新“国九条”，为资本市场划定改革方向。不过分析人士认为，中长期的制度建设固然重要，但针对眼下股市低迷，市场信心不足，似乎有些远水难解近渴。

王东明并认为，资本市场改革开放能否形成良好的趋势，关键在理顺政府和市场之间的关系，核心问题是政府能否简政放权，但政府对自身进行改革将会很难。

他并指出，现在中国实体经济逐渐在萎缩，金融行业却越来越强大。现在很多人已经不愿意再做实体经济而把资金逐渐地转向放高利贷，这样的怪像值得金融政策的制定者反思。

中国人民银行副行长刘士余稍早表示，要下决心整顿金融同业业务和各类理财业务，否则极易把投资和社会公众导向追逐短期高利、不追求长期回报，对资本市场发展产生极大的溢出效应。(完)

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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