中信证券：金融服务实体经济能力趋弱 需真正简政放权

中国3月进口俄罗斯煤炭跳增 因停止从朝鲜进口--海关数据
路透北京4月25日 - 中国海关总署周二公布的数据显示，3月中国自俄罗斯的煤炭进口量跳升至近三年高位，因2月开始不再从朝鲜进口。
路透北京5月10日 -中国最大券商--中信证券(600030.SS)董事长王东明周六表示，中国金融机构服务实体经济的能力现在越来越弱，发展多层次资本市场就是要解决上述问题，但政府控制和市场发展之间很难对接，政府真正简政放权才能带起改革开放的势头。
他在清华五道口全球金融论坛上称，市场实体经济的需求才能推动金融服务体系的发展，政府控制很难对接市场发展的主体。多层次的资本市场不该是政府来主导的资本市场，而应该是市场发展的结果。
“因为这一次的改革，...很重要的一条就是你对自己要进行革命，你把自己手中的权力要交出去，你交出去了，市场就会有一个很大的发展。”他表示。
中国国务院昨日发布促进资本市场发展的新“国九条”，为资本市场划定改革方向。不过分析人士认为，中长期的制度建设固然重要，但针对眼下股市低迷，市场信心不足，似乎有些远水难解近渴。
王东明并认为，资本市场改革开放能否形成良好的趋势，关键在理顺政府和市场之间的关系，核心问题是政府能否简政放权，但政府对自身进行改革将会很难。
他并指出，现在中国实体经济逐渐在萎缩，金融行业却越来越强大。现在很多人已经不愿意再做实体经济而把资金逐渐地转向放高利贷，这样的怪像值得金融政策的制定者反思。
中国人民银行副行长刘士余稍早表示，要下决心整顿金融同业业务和各类理财业务，否则极易把投资和社会公众导向追逐短期高利、不追求长期回报，对资本市场发展产生极大的溢出效应。(完)
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月25日 - 中国海关总署周二公布的数据显示，3月中国自俄罗斯的煤炭进口量跳升至近三年高位，因2月开始不再从朝鲜进口。
路透香港4月25日 - 消息人士对路透表示，香港银行业监管机构正在就中国辉山乳业的一笔2亿美元贷款询问贷款机构。目前监管当局正在试图厘清辉山乳业混乱的财务状况。
路透北京4月25日 - 中国股市沪综指周二缩量收升。分析师指出，雄安新区概念股大幅反弹带动今日大盘震荡上涨，但力度偏弱，成交量继续萎缩。由于金融监管措施对市场冲击余波仍在，料指数难以出现大幅反弹，大盘或将在目前区域内反复震荡盘整。