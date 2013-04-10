中信信托称三峡全通不良信托贷款债权将公开拍卖

路透上海4月10日 - 在旗下信托产品中信制造-三峡全通贷款集合资金信托计划发生违约后，中信信托有限公司已决定将该笔不良信托贷款债权公开拍卖。

周三刊登在上海证券报上的拍卖公告称，中信信托已委托天问国际拍卖公司28日在北京公开拍卖。截止3月底，该笔债权为11亿7,258.8万元人民币，其中包括债权本金11亿2,262万元，其余为债权利息和违约金。

公告指出，这笔债权的担保物为湖北省宜昌市夷陵国有资产经营公司位于宜昌市伍家岗区的2,810亩国有土地使用权。该债权法律关系明确、清晰、手续齐全，债权人已通过司法机关对债务人申请强制执行。

2011年12月28日，中信信托发起设立的"中信制造-三峡全通贷款集合资金信托计划"依法成立，分四次募集完成,信托本金共计人民币13亿3,350万元人民币，信托资金全部用于向三峡全通涂镀板有限公司发放流动资金贷款。信托期限为18个月，全部为现金形式认购。信托受益权分层分类，其中优先级信托本金9亿9,993万元，期限为各类成立日起12个月，可延长3个月。

1月中旬，中信信托即公告称，三峡全通公司未能按时支付应该分两笔清偿的信托贷款本息共计5.91亿元，中信信托正与三峡全通及担保人进行磋商。1月底中信信托称，这笔信托存续的优先级信托受益权的到期日延期三个月。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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