消息人士称正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿（更新版）

（新增中信证券发表的评论）

路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券(600030.SS)在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。

而在此之前，莱茵体育(000558.SZ)也计划收购这家英超俱乐部，曾于1月表示正在收购南安普顿股权。

南安普顿上月在联赛杯半决赛淘汰利物浦，将于周日的决赛与曼联争冠。南安普顿最近一次打进大赛决赛已是1979年在温布利球场(Wembley)的往事。

目前正值在中国政府加强对海外交易与资金外流的监督。一些交易撮合者表示，由于无法获得北京当局首肯，中国企业无法完成投资计划。

莱茵体育不予置评。正威集团未即时回覆置评要求。中信证券一名发言人士发布书面声明表示，中信证券未参与此类投资。

该消息人士表示，这个还包括其他私人投资者的新财团，寻求以接近21亿元人民币的价码收购南安普顿100%股权。(完)