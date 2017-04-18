中国3月70城房价同比涨幅连四个月收窄 但环比有所升温（更新版）

路透北京4月18日 - 官方数据显示中国3月房价指数同比涨势已触顶回落，但环比涨幅有所扩大。路透根据国家统计局周二公布数据测算，今年3月70个大中城市新建住宅销售价格指数同比升11.3%，虽已连涨一年半，但涨幅连续第四个月收窄。

环比升势则有所扩大，3月新建住宅销售价格较上月上涨0.6%，连涨23个月，涨幅较前月的0.3%扩大。

国家统计局城市司高级统计师刘建伟表示，从同比看，3月份70个城市中有24个城市新建商品住宅价格涨幅比上月回落，比2月份增加4个，回落城市中18个为一二线城市。

但从环比看，70个城市中房价指数下降、涨幅回落和涨幅上升的个数分别为8个、10个和52个。

中国70个大中城市房价同比与环比走势图 tmsnrt.rs/2oiX5Dy

中国北京上海深圳房价走势图 tmsnrt.rs/2pLuTJM

据统计局初步测算，一线城市新建商品住宅价格同比涨幅连续六个月回落，3月比2月回落3.4个百分点；二线城市同比涨幅连续四个月回落，3月比2月回落0.6个百分点；三线城市同比涨幅则略有扩大，3月较2月扩大0.4个百分点。

此外，在政府调控下，15个热点城市3月的新建商品住宅价格同比涨幅全部回落，但环比升降不一。

“3月份是房地产传统销售旺季，但在因地制宜、因城施策的房地产调控政策作用下，15个一线和热点二线城市新建商品住宅价格同比涨幅继续回落，环比总体平稳。”国家统计局城市司高级统计师刘建伟表示。

他称，从环比看，15个热点城市中有6个新建商品住宅价格比上月下降，降幅在0.1至0.7个百分点之间；6个城市涨幅在0.5%以内。

刘建伟特别提及，据调查了解，3月18-31日，北京市新建商品住宅日均成交套数减少，二手住宅日均购房资格申请量下降，住宅交易三方合同成交笔数锐减。

北京市3月17日起重拳调控楼市，宣布实施购买二套房“认房又认贷”，并提高限购门槛，此后半个月又在限制投机需求和扩大供给上推出多项举措。

统计局数据显示，重点城市中，北京与上海3月新建住宅销售价格指数同比分别上涨19%和16.8%，深圳则同比上涨9.1%。京沪深新建住宅价格指数环比分别为0.4%、-0.1%和-0.3%。

路透测算并显示，70个大中城市二手住宅价格指数3月环比上涨0.8%。

在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。

以下为路透测算的房价同比及环比变动情况：

同比(%) 环比(%)

3月 11.3 0.6

2月 11.8 0.3

2017年1月 12.2 0.2

2016年12月 12.4 0.3

11月 12.6 0.6

10月 12.3 1.1

9月 11.2 2.1

8月 9.2 1.5

7月 7.9 0.8

6月 7.3 0.8

5月 6.9 0.9

4月 6.2 1.2

3月 4.9 1.1

2月 3.6 0.6

1月 2.5 0.4

2015年12月 1.6 0.3

11月 0.9 0.3

10月 0.1 0.2

9月 -0.9 0.3

8月 -2.3 0.3

7月 -3.7 0.3

6月 -4.9 0.4

该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）