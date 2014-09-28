中国将严控城市新区扩张 防“鬼城”现象

调查：中国4月官方制造业PMI料较上月轻微回落至51.6 维持较好扩张态势
路透北京4月26日 - 路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。分析师认为，一季度GDP增速达到6.9%，提振制造业企业信心。此外，内、外部需求均改善明显，制造业预计维持良好扩张势头，经济短期继续回暖向好。
路透北京9月26日 - 《新京报》周五报导称，中国国土资源部规划司司长董祚继表示，将严格控制城市新区扩张。此举旨在防止在城市建设中出现“摊大饼”、“新城”变“鬼城”的现象。
周四，国土资源部就近期下发的《关于推进土地节约集约利用的指导意见》举行通气会。董祚继在会上表示，将严格管控城市新区用地。
董祚继称，除中心城区功能过度叠加、人口密度过高或规避自然灾害等原因外，不得设立城市新区。
他还称，今后确需设立城市新区的，必须以人口密度、用地产出强度和资源环境承载能力为基准，以符合土地利用总体规划为前提。
他表示，国土资源部会在严格掌握标准的前提下对设立城市新区予以规范和支持。（完）
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路透北京4月26日 - 路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。分析师认为，一季度GDP增速达到6.9%，提振制造业企业信心。此外，内、外部需求均改善明显，制造业预计维持良好扩张势头，经济短期继续回暖向好。
路透上海/北京4月26日 - 人民币兑美元即期周三微收跌，中间价亦微跌，波幅不足60点。交易员称，近期人民币走势基本独立于美元指数，客盘购汇需求限制人民币反弹空间，这也让人民币汇率CFETS指数创出记录新低。市场关注特朗普周三稍晚公布税改提案对美指的影响。
路透4月26日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:26时，1港元=0.88532人民币)