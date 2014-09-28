版本:
中国
中国财经 | 2014年 9月 28日 星期日 09:17 BJT

中国将严控城市新区扩张 防“鬼城”现象

路透北京9月26日 - 《新京报》周五报导称，中国国土资源部规划司司长董祚继表示，将严格控制城市新区扩张。此举旨在防止在城市建设中出现“摊大饼”、“新城”变“鬼城”的现象。

周四，国土资源部就近期下发的《关于推进土地节约集约利用的指导意见》举行通气会。董祚继在会上表示，将严格管控城市新区用地。

董祚继称，除中心城区功能过度叠加、人口密度过高或规避自然灾害等原因外，不得设立城市新区。

他还称，今后确需设立城市新区的，必须以人口密度、用地产出强度和资源环境承载能力为基准，以符合土地利用总体规划为前提。

他表示，国土资源部会在严格掌握标准的前提下对设立城市新区予以规范和支持。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐