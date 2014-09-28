中国将严控城市新区扩张 防“鬼城”现象

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京9月26日 - 《新京报》周五报道称，中国国土资源部规划司司长董祚继表示，将严格控制城市新区扩张。此举旨在防止在城市建设中出现“摊大饼”、“新城”变“鬼城”的现象。

周四，国土资源部就近期下发的《关于推进土地节约集约利用的指导意见》举行通气会。董祚继在会上表示，将严格管控城市新区用地。

董祚继称，除中心城区功能过度叠加、人口密度过高或规避自然灾害等原因外，不得设立城市新区。

他还称，今后确需设立城市新区的，必须以人口密度、用地产出强度和资源环境承载能力为基准，以符合土地利用总体规划为前提。