2016年中国空气质量较差前十城市中超半数位于京津冀--环保部

路透北京1月20日 - 中国环保部周五表示，去年第一批实施空气质量新标准的74个城市中，空气质量相对较差的前十位城市是衡水、石家庄、保定、邢台、邯郸、唐山、郑州、西安、济南和太原市。

新华社援引环保部环境监测司副司长吴季友称，京津冀及周边地区大气环境质量同比有所改善，但仍是中国大气污染最重的区域，河南、北京、河北和山东等优良天数比例不足60%，六项污染物浓度均高于全国平均水平。

据其介绍，京津冀区域优良天数比例为56.8%，比全国平均比例低22个百分点；重度及以上污染天数比例为9.2%，比全国平均比例高6.6个百分点。

吴季友指出，北方地区冬季污染依然较重。2016年，京津冀区域11月15日至12月31日供暖期期间，PM2.5浓度为135微克／立方米，是非供暖期浓度的2.4倍，仅12月份就发生了五次大范围空气重污染过程。

在74个城市中，空气质量相对较好的前十位城市是海口、舟山、惠州、厦门、福州、深圳、丽水、珠海、昆明和台州市。

环保部统计显示，去年，全国338个地级及以上城市中，84个城市空气质量达标（好于国家二级标准），占24.9%，达标城市数同比增加11个。京津冀、长三角、珠三角等重点区域污染物浓度持续改善，PM2.5浓度同比均有不同程度下降，且与2013年相比，降幅均超过三成。

环保部此前发布，2016年中国PM2.5平均浓度为47微克/立方米，同比下降6%。平均优良天数比例为78.8%，同比上升2.1个百分点。但京津冀及周边地区空气质量相对较差。（完）