城商行上市有望恢复--报载

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月20日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.62%，高于上交易日收盘的18.06%。
路透上海4月27日电---停滞多年的中国城市商业银行上市有望恢复.上海证券报周五报导,中国证监会已草拟中小银行上市标准,并徵求了银监会等相关部门的意见,有望在时机成熟之际发布.
报导引述根据草案指出,证监会将对中小商业银行的上市数量有所控制,近几年拟安排中小银行总数的20%上市.
此外消息人士透露,按照相关草案,监管机构对於拟上市的中小商业银行将重点考察几个方面:银行资本构成的稳定性、资产质量对资本的影响以及银行补充资本能力.
报导还称,目前全国有148家城商行和43家农商行,其中在不同场合提及有上市意愿的银行机构已超过40家,接近20%的规模.
证监会此前公开披露拟发行A股的在审企业信息,截止1月底共有515家企业向证监会上报IPO申请,有14家城商行和农商行扎堆出现.
目前包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)等四大国有银行及主要的全国性股份制商业银行均已实现上市,地方性银行上市的仅有北京银行(601169.SS)、南京银行(601009.SS)、宁波银行(002142.SZ)等少数几家.(完)
--发稿 边竞; 审校 杨淑祯
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.62%，高于上交易日收盘的18.06%。
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