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气候环境 | 2012年 5月 3日 星期四 11:31 BJT

世行敦促中国减少城市碳排放

路透北京5月3日电---世界银行周四发布的报告称，中国想要遏制城市温室气体排放，实现政府降低碳排放强度的目标，就必须多管齐下、迅速行动。

与能源有关的温室气体排放总量中，城市占了70%左右，而未来20年中国城市人口还将增加3.5亿人，因此对中国而言，遏制城市温室气体排放已经是迫在眉睫的任务。

世界银行中国局局长罗兰德（Klaus Rohland）在报告序言中写道：“中国‘十二五’目标（之一）是将碳排放强度降低17%。要实现这个目标，降低城市（温室气体）排放至为关键。”

报告指出，中国城市碳排放中，工业和发电各占40%，其余20%则来自交通、建筑物和废弃物等。

世行呼吁中国提高建筑物和工业能效、完善交通系统和替代交通工具、优化水和废弃物管理，实现低碳城市目标。该报告长达588页。

世行称其在中国提供贷款支持的项目中，有67%的项目设定了环境、气候变化或低碳目标。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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