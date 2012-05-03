世行敦促中国减少城市碳排放

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京5月3日电---世界银行周四发布的报告称，中国想要遏制城市温室气体排放，实现政府降低碳排放强度的目标，就必须多管齐下、迅速行动。
与能源有关的温室气体排放总量中，城市占了70%左右，而未来20年中国城市人口还将增加3.5亿人，因此对中国而言，遏制城市温室气体排放已经是迫在眉睫的任务。
世界银行中国局局长罗兰德（Klaus Rohland）在报告序言中写道：“中国‘十二五’目标（之一）是将碳排放强度降低17%。要实现这个目标，降低城市（温室气体）排放至为关键。”
报告指出，中国城市碳排放中，工业和发电各占40%，其余20%则来自交通、建筑物和废弃物等。
世行呼吁中国提高建筑物和工业能效、完善交通系统和替代交通工具、优化水和废弃物管理，实现低碳城市目标。该报告长达588页。
世行称其在中国提供贷款支持的项目中，有67%的项目设定了环境、气候变化或低碳目标。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。