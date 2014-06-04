中国城市空气质量形势严峻 实施新标准城市达标率仅4.1%--环保部

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京6月4日 - 中国环境保护部副部长李干杰周三称，全国城市环境空气质量形势严峻，依据新的环境空气质量标准，74个新标准监测实施第一阶段城市环境空气质量达标城市比例仅为4.1%；其它256个城市执行空气质量旧标准，达标城市比例为69.5%。
他在国新办举办的记者会上并援引“2013中国环境状况公报”称，目前土地环境形势依然严峻，年内净减少耕地面积8.02万公顷；全国现有土壤侵蚀总面积2.95亿公顷，占国土面积的30.7%。
“（大气污染防治方面）首先要深入实施大气污染防治行动计划，要以雾霾频发的特大城市和区域为重点，以PM2.5和PM10治理为突破口，”李干杰称。
他并透露，2014年一季度74个城市大气环境质量总体上是一个稳中向好的趋势，达标天数的比例增加了5.1个百分点，PM2.5的浓度下降了10.3个百分点。
“尽管时间很短，但是考虑到一季度通常是污染比较重的一个季节，应该说还是有一定说服力的，”他说。
中国去年颁布《大气污染防治行动计划》，也就是《大气十条》。
李干杰并称，下一步环保部还要抓紧出台《水十条》；至于何时能够正式颁布实施，他仅表示，“目前正在抓紧制定、抓紧协调，力争以最快的速度协调各方取得共识，尽快呈报国务院审议。”（完）
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。