中国实施新标161个城市超九成空气质量未达标--环保部

路透北京8月6日 - 新华网周三援引环保部称，2014年上半年在已实施新空气质量标准的161个城市中，超九成空气质量未达标，仅舟山、深圳、珠海、湛江、云浮、北海、海口、三亚、拉萨等九个城市达标。

环保部在2014年上半年全国环境质量状况报告并指出，未实施新标准的166个地级以上城市中，有105个城市环境空气质量达标，达标城市比例为63.3%，同比降低7.1个百分点。

报告显示，首批实施空气质量新标准监测的京津冀、长三角、珠三角区域以及重点城市中，共对74个城市每月进行排名并公布，城市达标天数比例在11.7-97.2%之间，平均达标天数比例为60.3%，平均超标天数比例为39.7%。

和2013年相比，74个城市总体空气质量有所改善，平均达标天数比例较去年的的58.7提升1.6个百分点。其中，京津冀区域空气质量明显改善，13个城市达标天数比例提高3.2个百分点。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)

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