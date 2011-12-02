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路透中文国际短讯 | 2011年 12月 2日 星期五 11:07 BJT

11月中国百城住宅均价连续第三个月环比下降

中国指数研究院周四公布,11月中国100个城市住宅均价环比下降0.28%，为连续第三个月出现环比下降，且降幅继续有所扩大。北京等十大城市价格环比全线下跌。十大城市中南京和成都房价环比降幅最大，分别环比下降1.2%和0.9%，上海、武汉、深圳等8个城市降幅皆在0.5%以内。路透

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