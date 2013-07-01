中国将迎来轨道交通建设潮--报载

路透北京7月1日 - 《经济参考报》周一报道称，随着投资项目审批权的下放，中国轨道交通将迎来轨道建设潮，到2020年要达到近6,000公里的规模，在轨道交通方面的投资将达4万亿元。

报道援引原铁道部总工程师、中华铁道建设新技术促进会会长华茂崑在第二届中国综合铁道产业高峰论坛上的话表示，目前已批准建轨道交通的城市达36个。

今年5月，中国国务院总理李克强表示，要把一些确需审批但由地方实施更方便有效的投资审批事项，以及量大面广的生产经营活动审批事项，坚决下放给地方。

报道称，随着审批权的下放，未来相当长的一段时间里，中国轨道交通将迎来建设潮。但其中一个关键条件是资金是否到位。

报道引述中国发改委综合运输研究所运输经济与技术研究室主任李连成的话说， 因为困扰轨道交通建设的根本问题是资金，如果地方具备发展轨道交通的条件，即解决了资金的问题，审批权下放后，会加快轨道交通发展；如果地方的资金解决不了，即使审批权下放了，项目还不是不能上马。

据发改委统计，至去年末，中国已有17个城市建成轨道交通投运线里程2,077公里。目前在建的有轨道交通项目的城市有27个，总投资1.23万亿；今年中国城市轨道交通的投资将达到2,200亿元，比去年增加400亿元，到今年年底，中国将有19个城市拥有地铁，总里程将达到2,366公里。

目前南通、唐山、洛阳、烟台、包头、呼和浩特等城市正积极准备上马城市轨道交通建设。（完）

(发稿 李航; 审校 曾祥进)

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