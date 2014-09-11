地方已批复城市轨道交通建设项目25个 总投资逾3300亿元

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京9月11日 - 中国国家发改委政策研究室副主任杨洁称，自去年5月份发改委将相关核准权限下放地方后，已有重庆、厦门等14个城市批复城市轨道交通建设项目25个，涉及总投资3,300多亿元人民币。
中国政府网援引他的话表示，目前中国企业投资项目实行核准管理的已不到20%，今年将在去年发布实施的核准目录基础上再一次进行修订，初步核算此后需要报中央层面核准的审批项目将在去年的基础上再减少40%。
“总体上讲，去年取消下放的这些核准事项，大部分是企业和地方投资意愿比较强的领域，投资金额大，就业带动力强，含金量比较高。”他称。
国务院8月19日在常务会议上称，为便利企业投资经营，再取消和下放87项含金量高的审批事项；并将有序放开市场准入，支持合伙制、有限合伙制科技服务企业发展。
中国铁路总公司总经理盛光祖年初曾表示，今年国家铁路安排固定资产投资6,300亿元。此后该规模增加至7,000亿元，并再次上调至8,000亿元人民币以上。（完）
(发稿 倪蔚丹；审校 李然/曾祥进)
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路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。