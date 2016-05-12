中国十三五年均铁路投资预计约8100亿元 城轨投资大增--瑞银

路透北京5月12日 - 瑞银证券周四表示，预计十三五（2016-2020年）年均铁路固定资产投资达8,100亿元人民币，较十二五（2011-2015年）均值高15%；而城市轨道交通投资将有较大上行潜力，年均或较去年大增76%。

瑞银证券交通运输及基建行业分析师徐宾在媒体会上称，看好建筑业（交通基建及住房）在未来几个季度的表现，其新签订单已有明显增长趋势，但收入确认滞后，说明二三季度会有较好表现。

“总体来说，我们觉得新建铁路在未来几年还是会保持一个比较快速的增长，导致整个铁路投资能够维持在一个高位的水平。”他说道。

具体到今年，徐宾预计铁路固定资产投资将同比增1%，达到8,400亿元，其中基建投资6,900亿元，同比持平，铁路设备投资同比增7%，至1,500亿元。

中国铁路总公司总经理盛光祖此前表示，今年将保持铁路建设投资规模，目标完成固定资产投资8,000亿元，并加大以中西部地区为重点的铁路建设力度。去年实际完成铁路固定资产投资8,238亿元。[nL3S151088]

徐宾称，城市轨道交通未来五年年均投资可以接近7,000亿元的水平，将是未来发展最快的建筑子板块。

在铁路融资方面，他认为与十二五不同，十三五期间地方政府将更多参与其中，对城际铁路投资会加大。随着对省内高速公路投资的放缓，部分地方政府有空间开始投铁路项目。近两年，除了国家铁路发展基金之外，广东、江西、河北、江苏等多省也成立了本省的铁路发展基金。

此外，政府和社会资本合作项目（PPP）也会积极推进。现在主要铁路PPP项目都是铁路建筑商主要推动。未来希望看到整个铁路方面的改革，能让整个铁路投资更清晰化，更明确化，在这种前提下，如果说铁路的定价放开，各方面清算都很清晰的话，社会资本，包括国内、国外都有兴趣投。

中国国家发改委、交通运输部日前联合印发“交通基础设施重大工程建设三年行动计划”，2016-2018年拟重点推进铁路、公路、水路、机场、城市轨道交通项目303项，设计项目总投资约4.7万亿元。

十三五规划提出，要创新投融资机制，更多运用市场化办法，继续加大对中西部铁路和公路、水利、棚户区和危房改造、城市地下管网、农村电网等基础设施薄弱环节投资。（完）