中国7月1日起统一城乡养老保险衔接政策标准

路透北京2月26日 -面对老龄化及人口流动已成为中国经济生活常态的现状，中国明确提出建立统一的城乡居民养老保险制度，相关衔接暂行办法将从今年7月1日起实施。

该项举措旨在通过制度整合与衔接，使全体人民公平地享有基本养老保障。不仅意味着中国社会保障制度的改革迈出重要一步，也为年年中国两会呼声较高的取消养老金双轨制奠定基础。

“这既有利于促进人口纵向流动、增强社会安全感，也有利于使群众对民生改善有稳定的预期，对于拉动消费、鼓励创新创业，具有重要意义。”人社部网站周三刊登的新闻稿称。

上周五国务院发布关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见，其后中国人社部、财政部发布城乡养老保险制度衔接暂行办法，并从今年7月1日实施。

根据办法，建立统一的城乡居民基本养老保险制度，要实现“四个统一”，即统一制度名称、统一政策标准、统一管理服务、统一信息系统，推进制度创新和政策优化。

落实城乡养老保险制度的衔接政策，要实现参保人员在不同时段、不同地区、不同制度之间的“多维”跨越，各地要在把握公平、流动、唯一性原则的基础上，处理好衔接时点、衔接条件、权益累计等问题，确保参保人合法权益。

改革开放以来，中国着力加强社会保障体系建设，其后实现了统账结合的职工基本养老保险制度的基本定型；2009年和2011年分别进行了新农保和城居保试点，并于2012年实现两项制度全覆盖，形成了覆盖城乡的养老保险制度体系。

到2013底，全国参加养老保险总人数达到8.2亿人，其中城镇职工3.22亿人，城乡居民4.98亿人；领取养老金人数达2.18亿人，其中离退休人员8,040万人，城乡老年居民1.38亿人。

尽管中国在较短的时间建构起了世界上最大的养老保险计划，但也有一些矛盾暴露出来，包括新农保与城居保分别实施，存在着相关政策不尽一致、标准高低错落、管理资源分散等问题；城乡居民养老保险制度内部，以及与职工养老保险制度之间缺乏衔接政策，不利于劳动力和人口流动过程中的权益保障。

所谓养老金双轨制，是指中国养老金主要分为两类：行政事业单位人员退休养老金和企业人员退休养老金，二者实行不同制度，被舆论广泛称为养老“双轨制”，两者待遇差距巨大，是一种歧视性的制度，在中国已经持续20年并备受诟病，连续数年成为两会热议的话题。（完）

(发稿 沈燕; 审校)

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