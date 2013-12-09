中国称没有做好适应气候变化的准备

路透北京12月9日 -中国国家发改委周一表示，中国没有做好适应气候变化的准备。由于缺乏计划和公众意识薄弱，气候变化令中国面临严峻的威胁。

由中国国家发改委、财政部、农业部、气象局、林业局等九部委联合编制完成的《国家适应气候变化战略》称，中国已然面临着来自极端气候的挑战，20世纪90年代以来，中国平均每年因极端天气气候事件造成的直接经济损失超过2,000多亿元，死亡2,000多人。

报告称：“中国是发展中国家，人口众多、气候条件复杂、生态环境整体脆弱。”

“气候变化已对粮食安全、水安全、生态安全、能源安全、城镇运行安全以及人民生命财产安全构成严重威胁。适应气候变化任务十分繁重，但全社会适应气候变化的意识和能力还普遍薄弱。”

报告称，“预计未来气温上升趋势更加明显，不利影响将进一步增加，如不采取有效应对措施，极端天气气候事件引起的灾害损失将更为严重。”

“我国适应气候变化工作尽管取得了一些成绩，但基础能力仍待提高，工作中还存在许多薄弱环节。”

对煤炭的依赖让中国成为气候变化的最大“罪魁”，而日益严重的地方空气污染水平引发了全国范围的民愤。（完）

编译：靳怡雯 发稿:

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