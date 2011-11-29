中国谈判代表称德班气候会谈不乐观

路透北京11月28日电---中央人民广播电台周一报导称，中国应对气候变化首席谈判代表苏伟表示，德班全球气候会谈"并不是非常乐观"。

旨在削减全球温室气体排放的新一轮气候会谈，周一开始在南非德班召开，各国在此努力拯救即将到期的《京都议定书》。科学家称，温室气体是导致海平面上升、极端暴风雨天气及农作物欠收的罪魁祸首。

《京都议定书》於1997年被采用，2005年生效，不过主要缔约方多年来一直存有分歧。

议定书为多数发达国家设定了有约束力的减排目标，在首个承诺期於2012年结束之前，德班会谈是设定第二承诺期减排目标的最後机会。

苏伟称："现在前景并不是非常的乐观，但是在发达国家阵营中，至少欧盟还表示愿意考虑第二承诺期的问题。"

报导指出，会谈各方分歧比较严重。

气候谈判代表们表示，各方在设定新的有约束力减排目标时，可能附加政治条件，但可能签署协议的最多也只有欧盟、新西兰、澳大利亚、挪威和瑞士。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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