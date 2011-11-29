中国谈判代表称德班气候会谈不乐观

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京11月28日电---中央人民广播电台周一报导称，中国应对气候变化首席谈判代表苏伟表示，德班全球气候会谈"并不是非常乐观"。
旨在削减全球温室气体排放的新一轮气候会谈，周一开始在南非德班召开，各国在此努力拯救即将到期的《京都议定书》。科学家称，温室气体是导致海平面上升、极端暴风雨天气及农作物欠收的罪魁祸首。
《京都议定书》於1997年被采用，2005年生效，不过主要缔约方多年来一直存有分歧。
议定书为多数发达国家设定了有约束力的减排目标，在首个承诺期於2012年结束之前，德班会谈是设定第二承诺期减排目标的最後机会。
苏伟称："现在前景并不是非常的乐观，但是在发达国家阵营中，至少欧盟还表示愿意考虑第二承诺期的问题。"
报导指出，会谈各方分歧比较严重。
气候谈判代表们表示，各方在设定新的有约束力减排目标时，可能附加政治条件，但可能签署协议的最多也只有欧盟、新西兰、澳大利亚、挪威和瑞士。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。