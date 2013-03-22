到2020年中国低碳投资每年需2430亿美元--报告

路透伦敦3月21日（记者 Nina Chestney） - 中国发改委委托气候组织和中央财经大学撰写的报告称，到2020年，中国每年要为清洁能源开发筹集高达2,430亿美元的资金。该报告将于本月提交给中国政府。

中国去年在可再生能源上的投资为677亿美元，比2011年提高20%，占全球四分之一。2012年全球清洁能源投资整体下滑。

报告指出，为了帮助达到减少碳浓度和低碳能源目标，到2020年，中国需要支出的资金规模将是去年的3.5倍多。

中国计划到2020年15%的能源需求由低碳能源满足，2011年至2015年将碳浓度减少17%，到2020年把碳浓度从2005年的水平降低40-45%。

报告称，达到这些目标需要在2015年投资高达3,330亿美元的资金，到2020年投资4,130亿美元。

目前的公共和民间资金不足以完成投资，融资缺口约为2015年GDP预估值的2%，或为每年高达2,140亿美元资金，到2020年资金缺口将高达每年2,430亿美元。

“虽然资金缺口很大，但占GDP的2%相对不大……中国领导人有办法弥补缺口，”报告称。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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