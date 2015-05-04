中国气象局局长称气候变化令重要基础设施面临的风险加大

路透北京5月4日 - 中国气象局局长郑国光接受《学习时报》采访时称，气候变化令中国的一些重大工程面临威胁，并表示中国气候变暖幅度明显高于全球。

他在该报周一出版的采访文章中称，近年来洪水、台风、乾旱和高温热浪等极端天气气候事件频发，与气候变化“有很大关系”。

他指出，这些灾害事件是三峡工程和青藏铁路等重大工程面临的威胁。

“在全球气候变暖的背景下，我国重大工程面临的风险加大，”郑国光说道。

“气候变化影响重大工程的安全性和稳定性，影响重大工程的运行效率和经济效益，影响重大工程的技术标准和工程措施等。”

他指出，中国气候变暖的趋势，“其幅度明显高于”全球，北方增温高于南方，冬季高于夏季。

“本世纪前10年是近百年来最暖的10年。”（完）

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