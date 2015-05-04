中国气象局局长称气候变化令重要基础设施面临的风险加大

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京5月4日 - 中国气象局局长郑国光接受《学习时报》采访时称，气候变化令中国的一些重大工程面临威胁，并表示中国气候变暖幅度明显高于全球。
他在该报周一出版的采访文章中称，近年来洪水、台风、乾旱和高温热浪等极端天气气候事件频发，与气候变化“有很大关系”。
他指出，这些灾害事件是三峡工程和青藏铁路等重大工程面临的威胁。
“在全球气候变暖的背景下，我国重大工程面临的风险加大，”郑国光说道。
“气候变化影响重大工程的安全性和稳定性，影响重大工程的运行效率和经济效益，影响重大工程的技术标准和工程措施等。”
他指出，中国气候变暖的趋势，“其幅度明显高于”全球，北方增温高于南方，冬季高于夏季。
“本世纪前10年是近百年来最暖的10年。”（完）
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。