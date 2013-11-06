解振华：中国对新气候变化协议已达成共识持灵活态度

路透北京11月5日 -中国国家发改委副主任解振华周二表示，中国对联合国新的全球气候变化协议达成的共识持灵活态度，但推动这一进程的关键在于发达国家兑现资助发展中国家采取举措的承诺。

本月11-22日，来自190多个国家的代表将会聚波兰首都华沙，推动达成减少温室气体排放的全球新协议。

上月，美国气候变化特使托德·斯特恩(ToddStern)提议新协议可采取更为灵活的方式，称应允许各国设置各自的时间表和承诺。

解振华表示，中国也愿意妥协。

解振华对记者表示：“只要符合公平、共同但有区别和各自能力的原则，新的协议适用于所有各方。对大家已经达成的共识，我们是持灵活的态度。”

中国是世界上最大的温室气体排放国，随后是美国及欧盟。

解振华表示，资金是解决纷争的关键。发达国家2009年承诺提供资金，帮助发展中国家适应气候变化，并削减温室气体，但是迄今没有兑现。

发达国家承诺到2015年之前要筹措300亿美元的“快速启动”资金，到2020年前要达到每年1,000亿美元的资金支持。

解振华表示，发展中国家在得到资金、技术支持之后才能够采取行动。

“很多发展中国家，包括中国在内，我们在没有得到任何资金、技术支持的情况下，已经在国内采取了积极的应对气候变化的行动。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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