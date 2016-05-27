中国不良资产证券化正式重启 招行发行2.33亿元信用卡坏账证券

路透上海5月27日 - 中国不良资产证券化时隔八年后正式重启。中国股份制银行--招商银行(600036.SS)周五宣布， 该行“和萃2016年第一期不良资产支持证券”在银行间债券市场成功发行，证券总额2.33亿元，采取市场化发行，亦为全球首单信用卡不良资产证券化产品。

发行资料显示，“和萃一期”优先档1.88亿元，占比81%，评级AAA，发行利率3.0%，获2.28倍认购；次级档0.45亿元，占比19%，不评级，获接近2倍认购。

在基础资产的选择上，区别于国内过往不良ABS项目均以公司不良贷款入池，招行本次入池资产为信用卡透支不良债权，资产池未偿本金总额为15亿元，其中，入池借款人平均本息余额3.5万元，分散在全国43个城市，本息余额小于5万元的资产笔数占到77%，极具分散性。

从逾期时间分布来看，逾期3至6个月的资产占比达到54%，大部分资产逾期时间较短，按照信用卡业务特点，具备良好的回收预期。尽管如此，本期项目在交易结构上仍然设置了内部流动性储备账户，从回收款中按每期优先级证券应付利息和各项税费支出的1.5倍提前预留备付金，以应对回收款的可能波动。

另外，招行作为贷款服务机构，将先行垫付存续期不良资产的处置费用，对于超过一定比例的处置费用，其报销顺序还将劣后于优先级证券利息，从而提高优先级证券的偿付安全性。

招行相关人士透露，截至5月22日，该入池资产包已经实际回收1.64亿元，占到全部优先级证券发行金额的87%，回收表现良好，证券本息兑付具备较高的保障。同时，交易结构设置了贷款服务机构浮动报酬机制，当次级投资人收益超过一定金额后，贷款服务机构将获取一定比例的浮动报酬，从而对贷款服务机构尽职清收形成激励约束。

“‘和萃’系列将涵盖信用卡、小微和公司贷款等各类不良资产品种，目前多个项目正在同步推进，年内将陆续投放市场，基于小微不良资产的‘和萃二期’预计最快于6月份面市。”相关人士称。

值得一提的是，零售不良资产证券化的技术难点在于入池资产数量庞大，既不可能逐笔尽调估值，也没有现成的评级方法和模型。因此，是次发行开创零售不良资产证券化估值评级方法论。

招行一季报显示，截至3月末，不良贷款余额为530.66亿元，比年初增加56.56亿元；不良贷款率1.81%，比年初上升0.13个百分点，居16家A股上市银行第二位。

在国内资产证券化市场，招行在发行规模、品种和创新等方面均处于行业前列。近年来，除了公司贷款CLO和租赁资产ABS之外，招行着力打造了“和信”汽车贷款ABS、“和家”个人住房贷款RMBS、“和享”消费贷款ABS等全系列零售证券化品牌。

此前，中国银行(601988.SS) 亦公告称，将发行“中誉一期”不良资产支持证券，优先档和次级档发行金额分别为2.35亿元和0.66亿元，规模占比分别为78%和22%，且法定到期日均为2021年3月26日，其中优先级被联合资信评级机构评为AAA级。（完）