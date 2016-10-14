综述：中民投打造产融结合金控 三年内拟建三家千亿级金融集团

作者 林琦

路透上海10月14日 - 作为中国最大的民营投资公司，中国民生投资有限公司的发展战略正逐渐清晰：加速实现产融结合的金融控股集团目标，2-3年内将做大保险、租赁和资产管理三大金融集团，每家集团资产规模都会达人民币千亿级别。

自2014年8月成立后，中民投从无到有，已搭建起保险、租赁和资产管理三大金融板块的雏形，未来三年，这三大板块将借助并购，呈现裂变式的扩张。可以预见，短期内国际金融市场将时常听见中民投的并购案例。

“我们今年4月完成了美国思诺保险的收购，在这项目的审批过程中，我们放慢了其他项目的并购速度，...现在我们已经酝酿和储备了一些优质项目，相信明年会听到一些新的（并购）消息。”中民投总裁助理兼中民国际控股总裁廖锋在接受采访时指出。

位于新加坡的中民国际是中民投跨境并购、投资、资产管理等业务的旗舰平台，其以25亿美元受让了白山保险集团(WTM.N)持有的再保险公司--思诺保险。此次并购，不仅令中民投迅速介入保险业，也帮助思诺保险快速进入亚洲市场。

未来，中民投保险业务将以上海和新加坡为主要平台，成立保险集团，利用思诺的品牌和团队，快速并购做大，重点在亚洲特别是中国扩大业务。

中民投周四在上海召开全球专家咨询委员会会议，中民投及各业务分支在会上分享其发展战略并听取专家建议，外界亦能借此了解这家成立两年但较为低调的大型投资公司。

负责资产管理板块的中民投资本总裁刘天凛在采访中亦表示，近阶段将关注全球金融机构的并购机会，包括银行、券商、保险和信托等。年底前中民投资本可能会公布在保险、银行方面的进展。

他介绍称，中民投资本的投资分为战略投资和财务投资两个方向。在战略投资上，公司希望用3-5年的时间参股或控股一批金融机构，打造一个全牌照的金融全产业链；而财务投资方面则包括一级和二级股票市场及债市项目投资。

中民投资本已控股了香港上市公司中民金融(0245.HK)，后者拥有香港的证券交易、证券顾问、投行和资产管理等业务牌照，并参股中国最大的融资租赁公司远东宏信(3360.HK)。目前中民投资本的资产规模逾300多亿元，计划2018年实现千亿资产规模的目标。

在融资租赁方面，中民投今年将在国内注册一家资本金达150-200亿元的融资租赁集团，整合现有租赁业务的布局和资源，以上海和香港为主要平台，聚焦交通、医疗、新能源、物流等重点领域，以并购为主快速扩张，争取短期内奠定行业优势和市场地位，打造成亚洲最大的融资租赁集团。

在中民投的规划中，实业将是金融产业的基础，其三大特色产业--新能源、建筑工业化和居家养老都是未来资产规模可达千亿元、年利润百亿元级别的大产业群。其中，新能源产业将是大型光伏电站和分布式光伏并进，利用金融产品加速分布式光伏推广，力争至2020年其新能源资产规模逾一千亿元，跻身全国前三位。

**灵活利用杠杆**

从335亿元资产起步，目前中民投的资产规模已超2,000亿元，3-5年内有望冲击万亿元资产规模目标，这背后离不开资本的支持。作为一家投资公司，灵活运用杠杆和利用外部资金，将成为其未来的日常工作。

中民投总裁李怀珍指出，在中民投集团层面，500亿元注册资本将分三年到位，目前已到位400亿元。在下属被投资公司层面，中民投将引进不同的战略投资者，去年以来中民投旗下新能源、物业、租赁等子公司都成功引入了战略投资者。

他还表示，中民投旗下已有中民金融、上置集团(1207.HK)、中民筑友科技(0726.HK)三家香港上市公司，未来亦会考虑纳入A股上市公司，但这需要一段时间。

中民投已与韩国韩亚银行合资成立中民国际融资租赁公司，注册资本60亿元；而中民国际控股今年亦已引入特变电工(600089.SS)、新鸿基(0086.HK)和韩亚银行等投资者，使其股本达到22亿美元。

特变电工今年1月曾公告称，中民国际规划五年内上市。而中民国际总裁廖锋亦表示，未来不排除与上市公司合作投资、收购上市公司或将部分资产出让给上市公司等资本运作的可能性。

中民投及其分支已在国内外债市发行债券或票据融资，而中民投旗下的金融机构，亦将带来海量资金，例如思诺保险的低成本保险资金，以及中民投及中民投资本发起成立的各类投资基金。

“我们看到了在欧洲包括国外市场融资成本比较低，比较划算，所以我们在扩大规模的同时，将利用好海外的杠杆，能够早日加速实现我们的规模效应。”中民投资本总裁刘天凛指出。（完）