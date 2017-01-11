中国发改委否认“四大行债转股工作全面暂停”消息 明股实债模式引争议（更新版）

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路透北京1月11日 - 虽然中国“四大行债转股项目全面暂停”的传言被发改委否认，但银行在债转股过程中采取的“明股实债”操作模式已然被推上风口浪尖，凸显以债权投资为核心优势的银行在债转股操作中面临窘境。

周三有传言称发改委口头通知四大行暂停“明股实债”的债转股操作模式，必须同股同权。中国发改委对此表示，网传“四大行债转股工作全面暂停，发改委明令禁止‘明股实债’”的文章中所涉该委内容不实，纯属编造。

不过，这令“明股实债”（即“假股真债”）模式成为市场争议的焦点。

目前市场化债转股协议额已超3,000亿元人民币。但有大行债转股相关人士表示，大多项目都采取明股实债的模式，具体体现在设立基金投资企业股权时，银行以理财等资金出资作为LP（有限合伙人）的优先级，以及基金的财务并表。

“一般来说，当投资方收取固定的利息、分红或股权维持费，都是典型的明股实债。”一位从事债权投资的私募人士称，“一些投资明面上看是股权投资，但底下也会签‘抽屉协议’，要求有固定的回报，同时要求对方到期必须按比例回购等。”

有大行人士表示，银行在股权投资方面经验不足，采取明股实债类的债权操作模式也在情理之中。

“尤其是有坏账风险的企业，这种企业的股权谁要？”他称。

业内人士指出，债权投资主要着眼于融资主体、期限、还款来源、增信措施等要素，以期覆盖利息本金；股权投资则重在企业主营业务的成长性以获取超额收益，是两种完全不同的思路。

不过，亦有专家认为并不能简单对明股实债予以否定。“优先股，永续债等等都是（明股实债），金融工具的属性本来就很多元。”

**暗示市场信心不足**

债转股是中国决策层今年力推的重点工作。发改委周二称，今年将会继续加大力度推进债转股；银监会在其2017年全国银行业监督管理工作会议中亦指出，将稳妥开展市场化债转股。

但有地方AMC高管称，此次事件说明市场对此轮债转股效果信心不足。

当前，银行积极推进债转股落地，具体方式包括与企业共同设立产业基金、认购企业发行的可转债等，但市场普遍担心明股实债的方式只是将“短债”变成“长债”，而不能真正解决企业的问题。

“感觉就是会计上的做账，拖延。”上述大行人士称，“但这么拖着也不是办法，债务越拖越大。”

中国东方资产管理公司董事会秘书陈建雄此前在接受路透专访时亦指出，对于此次去产能、去杠杆的企业，如果无法成功转型，即便通过债转股缓解财务压力，也只能短暂“残喘”一两年，而没有真正解决其根本问题，“这也是这一轮债转股真正需要考虑的问题。”

发改委网站刊登的新闻稿称，鼓励银行、实施机构和企业自主协商开展市场化债转股，并在实践中不断探索和完善业务模式。（完）