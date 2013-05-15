中国2013/14年度大豆进口料增至6600万吨--CNGOIC

国泰君安H股首日挂牌盘中变动不大 将加快国际化发展（更新版）
路透香港4月11日 - 中国大型券商--国泰君安H股周二首日挂牌，盘中股价变动不大；公司高管称，将加快国际化发展。
路透北京5月15日 - 中国国家粮油信息中心（CNGOIC）周三称，中国2013/14年度大豆进口预计达到创纪录的6,600万吨，较截至今年9月的本销售年度增长11.9%。
国家粮油信息中心报告称，2013/14年度大豆进口预计创纪录主因需求持续增加，且补充国内库存，价格偏低亦刺激进口。
报告并预计2013/14年度中国大豆新增供给量预计为7,830万吨，其中国产大豆1,230万吨，进口大豆为6,600万吨。
粮油信息中心并预计2012/13年度中国进口大豆5,900万吨，较上年度略减23万吨，主要因2012年全球大豆大幅减产，新季南美大豆上市期因运力不足而延误。(完)
(发稿 李文科; 审校 黄凯)
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这批配额主要针对柴油和汽油。此外，这些炼厂还获得了333.5万吨的加工贸易成品油出口配额。中国已经同意对根据一般贸易方式出口的成品油提供税收激励措施。