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中国财经 | 2013年 5月 15日 星期三 10:50 BJT

中国2013/14年度大豆进口料增至6600万吨--CNGOIC

路透北京5月15日 - 中国国家粮油信息中心（CNGOIC）周三称，中国2013/14年度大豆进口预计达到创纪录的6,600万吨，较截至今年9月的本销售年度增长11.9%。

国家粮油信息中心报告称，2013/14年度大豆进口预计创纪录主因需求持续增加，且补充国内库存，价格偏低亦刺激进口。

报告并预计2013/14年度中国大豆新增供给量预计为7,830万吨，其中国产大豆1,230万吨，进口大豆为6,600万吨。

粮油信息中心并预计2012/13年度中国进口大豆5,900万吨，较上年度略减23万吨，主要因2012年全球大豆大幅减产，新季南美大豆上市期因运力不足而延误。(完)

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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