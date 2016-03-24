中海油去年净利大跌66%惟远好于市场预期 储量下降近4%（更新版）

路透香港3月24日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)周四公布，去年净利按年大跌66%，惟远好于市场预期；受低油价影响，年末储量下降近4%。

尽管盈利大跌，董事会建议派发末期股息每股0.25港元，全年派息0.5港元，相对年度每股盈利0.45元的派息比率高达93%。以今天收市价计中海油的股息收益率5.6%，高于竞争对手中国石油(0857.HK)(601857.SS)的2%。

中海油董事长杨华在记者会上重申，“公司的派息政策基于几大原则，包括资本支出需求、现金情况、融资能力以及分红需求，今后会判断情况再作推荐。”

公司首席财务官锺华称，去年派息总额93.6亿元，相当于2016年2月底可动用现金余额的10.3%。

这家专注于上游勘探与开采业务的企业在联交所一份声明称，2015年1-12月净利为202.46亿元人民币，上年同期则为601.99亿元；高于汤森路透综合21名分析师预测中位值174.35亿元。

杨华表示，“公司在资本支出同比大幅削减的情况下，各项业务稳步推进，并取得了不俗的业绩。”他并指出，未来，公司将面临更加复杂严峻的生产经营形势，将继续调整经营策略，确保公司可持续发展。

**未经修正储量替代率163%**

受低油价影响，中海油去年的储量替代率只有67%，远低于公司一惯大于100%的政策；若剔除经济修正的储量，替代率则达163%。公司于2015年末的净证实储量43.2亿桶油当量，比2014年末约44.8亿桶油当量减少3.6%。

杨华说，低油价造成的储量损失4.76亿桶油当量，实际上还是存在的，只要油价回升，将会获得修正。

期内油气净产量4.957亿桶油当量，同比增长14.6%；平均实现油下降47%至每桶51.27美元，平均实现气价下降0.8%至6.39美元/千立方英尺，桶油成本亦跌5.9%至39.82美元/桶油当量，作业费用下降21.8%至9.55美元/桶。

去年资本支出为665亿元，同比下降37.9%，公司订下今年资本支出不超过600亿元，其中勘探的占比维持在两成。中海油首席执行官李凡荣特别指出，以35-50美元的油价评估，新项目仍具经济性，反映公司成本控制严格。

中海油此前给出2016年产量目标4.7-4.85亿桶油当量，按年下降2-5%，而2017及2018年目标分别为4.84亿桶及5.02亿桶。

主要竞争对手中石油此前公布上市以来最差业绩，期内净利仅355.17，按年下降67%，惟更为市场关注的是公司的原油探明储量下降19.6%，对未来产量造成隐忧，投行瑞信因而调降中石油H股投资评级及目标价。

业绩公布前，中海油周四收跌2.29%，报8.96港元。中石油H股则跌4.28%，报5.14港元。（完）

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