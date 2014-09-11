今年推出33个开放区块与外国石油公司合作--中海油

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京9月11日 - 中国海洋石油总公司网站周四刊登公告称，中国海上2014年推出33个开放区块与外国石油公司合作，总面积126,108平方公里。
公告明确给出中国海上2014年开放区块位置图，以及开放区块拐点坐标表和开放区块概况，资料的关闭时间为2014年12月31日，而投标截止日为2015年4月30日。
公告提出符合资质的外国石油公司可以按照程序和中海油总公司相关规定访问资料室和购买部分资料，包括外国公司向中海油提出书面申请，安排日程，外国公司接到通知后直接访问资料室等。（完）
欲浏览更多详情请点选中海油网站(here)
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。