海油工程获苏格兰公司25亿英镑工程大单--报载

万家文化与龙薇传媒终止股份转让 因交易存在无法预测法律风险
路透北京4月1日 - 中国浙江万好万家文化股份有限公司周六公告称，经友好协商，公司第一大股东万家集团与西藏龙薇文化传媒有限公司决定终止股份转让事项，并签署了解除协议。因龙薇传媒认为万家文化正被证监会立案调查，结果无法预知，交易存在无法预测法律风险。
路透上海11月7日 -继公布靓丽的三季报后不久，中国海油工程(600583.SS)又揽下一项海外大单。据中国证券报周四报导，近日海油工程与苏格兰科技公司Unmanned Production Buoy Limited(UPB)签署了一项总价值达25亿英镑的谅解备忘录，海油工程将为后者批量生产浮标系统的外壳和各种组件，合同有效期10年。
报导引述接近协议签署人士的话称，该合作备忘录的目标是建立一个商业和技术框架，以保证海油工程未来能够持续生产100个UPB外壳/船体和各种组件。有国外媒体报道称，这些组件将随后在苏格兰进行组装，首批装置预计2017年完成。
“目前达成了框架协议，具体的工作量还要通过进一步签署合同确定，公司也是希望越快越好。”海油工程董秘刘连举表示。
小储量油田的开采是海洋油气开发的一个难题。UPB是一家致力于通过无人浮标系统实现小储量油气开发的科技公司，全球首个无人海上石油平台设计者。目前，UPB的无人浮标系统处于研发试用阶段，并已获得英国政府颁发的牌照，可向英国大陆架东部边缘地区的油田部署无人浮标系统。
近年来，海油工程持续拓展海外市场。公司近期发布的三季报显示，前三季度获得印尼BD项目等四份海外合同6.13亿元人民币，以及两份海外合同意向书4.10亿元。同时，公司将加强在东南亚、澳洲、中东和加拿大等海外地区的投标力度，争取在模块化建造和深水业务等方面取得突破。
前三季海油工程实现销售收入129.27亿元，同比增长68%，实现净利润13.29亿元，同比增长188%，基本每股收益0.34元。1-9月份公司销售收入和净利润均创历史同期最高水平。
海油工程周三收报9.3元，过去一个月累计上涨25.7%。（完）
(发稿 林琦； 审校 曾祥进)
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路透北京4月1日 - 中国浙江万好万家文化股份有限公司周六公告称，经友好协商，公司第一大股东万家集团与西藏龙薇文化传媒有限公司决定终止股份转让事项，并签署了解除协议。因龙薇传媒认为万家文化正被证监会立案调查，结果无法预知，交易存在无法预测法律风险。
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。
路透北京4月1日 - 中国3月财新制造业PMI连续第七个月保持扩张，但步伐有所放缓，生产、新订单、就业、库存等指数均较前月下降，上月拉动PMI的主要动力新出口订单亦降至三个月低点，这与稍早公布的官方PMI超预期走势形成对比。