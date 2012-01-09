中石油去年海外油气权益产量与大庆油田相当

路透北京1月9日电---中国石油天然气集团公司称,2011年集团海外油气作业产量当量超过1亿吨,权益产量达到5,170万吨,相当於在海外建成一个大庆油田.

新华社周一文章援引该集团董事长蒋洁敏称,建成一个"海外大庆",只是海外业务发展的阶段性成果.集团未来要进一步巩固发展五大海外油气合作区,加快建成集炼油、仓储、贸易和运输等为一体的三大国际油气运营中心,并全面建成四大油气战略通道.

而中国另外一家石油巨头--中石化集团於上周宣布,截至2011年底,旗下国际石油勘探开发公司年获海外权益油达2,288万吨,预计公司2012年将实现权益油产量2,700万吨."十二五"(2011-2015年)末将突破5,000万吨.

中石油集团和中石化集团是国内主要的石化产品提供商,其主要业务均已注入两者旗下上市公司,即中国石油(0857.HK)(601857.SS)和中国石化(600028.SS)(0386.HK).(完)

--发稿 苏丹; 审校 丁淑琴

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