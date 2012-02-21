中石油拟在迪拜建物流中心--报载

中国要防止杠杆率过快上升 央行正研究延长债市交易时间--央行专家
路透北京2月23日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏周四称，今年中国的货币政策将坚持稳健中性的基调，在保持经济合理增速和通胀基本稳定的前提下，还要防止宏观杠杆率过快上升和避免资产泡沫。
路透北京2月21日电---《中国日报》周二报 道称，中国石油天然气集团公司（CNPC）计划在迪拜修建物流中心，将中东和北非潜在地缘政治风险最小化。
《中国日报》援引该集团一名知情人士的说法称，公司计划在迪拜自由区修建一个占地20万平方米的工业园，配备多条工程设备生产线。
报导称，万一中东及北非地区出现紧急撤离，迪拜工业园将作为该集团公司的设备仓储区。
中国石油天然气集团公司在该地区有频繁商业活动，从伊朗到苏丹都在开采大型油田。去年初利比亚突现动乱，该集团在利比亚部分项目和运营地遭袭後，公司停止产油并封存设备。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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