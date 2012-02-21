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中国财经 | 2012年 2月 21日 星期二 13:05 BJT

中石油拟在迪拜建物流中心--报载

路透北京2月21日电---《中国日报》周二报 道称，中国石油天然气集团公司（CNPC）计划在迪拜修建物流中心，将中东和北非潜在地缘政治风险最小化。

《中国日报》援引该集团一名知情人士的说法称，公司计划在迪拜自由区修建一个占地20万平方米的工业园，配备多条工程设备生产线。

报导称，万一中东及北非地区出现紧急撤离，迪拜工业园将作为该集团公司的设备仓储区。

中国石油天然气集团公司在该地区有频繁商业活动，从伊朗到苏丹都在开采大型油田。去年初利比亚突现动乱，该集团在利比亚部分项目和运营地遭袭後，公司停止产油并封存设备。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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